„Žena má sníženou schopnost komunikace, není schopna si říci o pomoc a může mít i problémy s orientací. Dokáže samostatně cestovat hromadnými dopravními prostředky, takže se může nacházet kdekoli v ČR,“ upozornil mluvčí policie David Chaloupka.

Kristýna Svobodová měří 170 cm, podle policistů je hubené postavy, má středně dlouhé tmavé vlasy. Při odchodu měla na sobě hnědé boty a černé legíny.

„Vzhledem k chladnému počasí se obracíme s žádostí o pomoc při pátrání na veřejnost. Je možné, že je v nesnázích. Pokud tedy potkáte osmnáctiletou, zmateně působící ženu, volejte linku 158,“ požádal mluvčí policie veřejnost o spolupráci.

