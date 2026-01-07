„Žena má sníženou schopnost komunikace, není schopna si říci o pomoc a může mít i problémy s orientací. Dokáže samostatně cestovat hromadnými dopravními prostředky, takže se může nacházet kdekoli v ČR,“ upozornil mluvčí policie David Chaloupka.
„Vzhledem k chladnému počasí se obracíme s žádostí o pomoc při pátrání na veřejnost. Je možné, že je v nesnázích. Pokud tedy potkáte osmnáctiletou, zmateně působící ženu, volejte linku 158,“ požádal mluvčí policie veřejnost o spolupráci.
