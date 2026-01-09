Dlouhých sedm let týral podle obžaloby Dvořák manželku Petru. Hrozilo mu až osm let vězení. Před okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou potvrdily týrání exmanželky téměř dvě desítky svědků.
Přesto dostal jen podmíněný trest, 24 měsíců s odkladem na 24 měsíců. I to se mu zdálo moc, u krajského soudu žádal prostřednictvím svého advokáta zrušení rozsudku.
Soudce Adam Kafka odvolání odmítl. „Uložený trest rozhodně nebyl přísný. Kdyby se odvolal státní zástupce, mohl být naopak zpřísněn. Jelikož se neodvolal, nejde to,“ upozornil krajský soudce.
Zbavili ho rodičovských práv
Týrání manželky ale není jediný zločin Jiřího Dvořáka. Unesl syna Theodora (8) a skrývá se s ním neznámo kde. Po jedné z návštěv ho nevrátil exmanželce. Zoufalá máma a malá sestřička postrádají Theodorka už skoro rok!
„Scházel ale mezinárodní zatykač. Nynější pravomocný rozsudek k jeho vydání výrazně pomůže,“ zdůraznila u soudu zmocněnkyně chlapce.
Dvořák byl podle ní navíc jiným soudem zbaven i rodičovských práv. Může tak být tak stíhán za únos. Za ten mu hrozí tři roky vězení.
Vrátil jen dceru
Otec měl po rozvodu právo si brát Thea a jeho mladší sestru každých 14 dní. „Ve čtvrtek 27. února 2025 si obě děti odvezl, vrátil ovšem pouze holčičku. V úterý 4. března si požádal o předběžné opatření, aby mohl mít chlapce v péči. Soud to zamítl. Se synem pak zmizel,“ řekl chlapcův dědeček.
„Promiň, že jsem Tě nedokázala ochránit, tak jak jsem Ti slíbila při našem posledním loučení. Tak moc mi chybíš,“ srdceryvný vzkaz napsala na sociální sítě zoufalá matka chlapečka Petra těsně po jeho únosu.
Patrně jsou v zahraničí
Poslední stopy po nich jsou z Maďarska. „Zachytil ho tam kamerový záznam bezpečnostní kamery. Jestli ale v Maďarsku zůstali, či tudy jen projížděli, je otázkou. Únosce maďarsky rozhodně nemluví,“ řekl Blesk.cz po skončení úterního líčení u Krajského soudu v Brně dědeček chlapce.
Než vyšlo najevo, že Dvořák syna odvezl do zahraničí, pátrali po Theodorovi nejen policisté, ale i tisíce lidí. Dokonce i vojáci z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Všechno pátrání bylo ale marné. V databázi pohřešovaných české policie Jiří Dvořák i malý Theodor nadále zůstávají.
