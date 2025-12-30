Dvojice psů měla dům hlídat v době, kdy jejich paní odjela na dovolenou. Kontrolovat a krmit je měl její bývalý manžel (38). Ten ovšem v domě normálně nebydlel.
Strážníci na místě našli dva psy, zatímco jeden běhal kolem domu, druhý byl uvnitř bazénu. „Nepřetržitě štěkal,“ popsal nalezeného nešťastníka Kadraba. Okamžitě se snažili kontaktovat majitele.
VIDEO: Pes zůstal zaklíněný hlavou v mříži, vyprostili ho hasiči a strážníci.
