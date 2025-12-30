Dvojice psů měla dům hlídat v době, kdy jejich paní odjela na dovolenou. Kontrolovat a krmit je měl její bývalý manžel (38). Ten ovšem v domě normálně nebydlel.

„V neděli ráno kontaktoval na lince 156 strážníky volající, že na zahradě rodinného domu slyší štěkat psa, který se ozývá z vypuštěného bazénu,“ řekl mluvčí brněnských strážníků Václav Kadraba.

Strážníci na místě našli dva psy, zatímco jeden běhal kolem domu, druhý byl uvnitř bazénu. „Nepřetržitě štěkal,“ popsal nalezeného nešťastníka Kadraba. Okamžitě se snažili kontaktovat majitele.

Majitelku zastihli mobilem v zahraničí. „Řekla jim, že o psy se má starat bývalý manžel, který má klíče od domu. Když ho kontaktovali, hned přijel na místo. Po jeho příjezdu strážníci psa z bazénu vysvobodili. Zjistili, že nebyl nijak zraněný a byl v pořádku,“ uklidnil mluvčí strážníků.

