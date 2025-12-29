„Dostupné policejní hlídky se vydaly po horké stopě a před Kuřimí byla jedna z nich úspěšná. Všimli si bílého pickupu s odcizenými značkami. Když jeho řidič zajel do slepé ulice, pochopil marnost situace a zastavil,“ řekl k případu mluvčí policie Pavel Šváb.

Jeho komplic se ale tak rychle vzdát nemínil. Vyběhl z auta a zaběhl k popelnicím, kde si našel úkryt. „Pod pohrůžkou namířené zbraně ho z tama vyvedla druhá hlídka,“ pokračoval mluvčí policie.

Pohled do interiéru auta pak policistům stačil, aby věděli, že dopadli tu správnou dvojici. „Byly tam cigarety a další zboží. Muž, který řídil vozidlo, nevlastnil řidičský průkaz a navíc odmítl test na drogy. Kriminalisté nyní zjišťují, zda se dvojice nemohla podílet i na dalších podobných událostech v kraji,“ dodal Šváb.

