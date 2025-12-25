Štědrovečerní večer zhořkl hned ve dvou domácnostech. První stromeček shořel v Moravanech u Kyjova. Škoda byla předběžně odhadnuta na 800 tisíc korun. Ke druhému požáru stromečku vyjeli hasiči v Brně na náměstí SNP.
„Tam byla škoda zatím vyčíslena na čtvrt miliónu korun. V obou případech způsobila požár zapálená prskavka na vánočním stromečku. Při požárech se nikdo nezranil,“ uvedl mluvčá jihomoravský jihomoravských hasičů Jan Dvořák.
Na jižní Moravě zasahovali na Štědrý den hasiči u 52 událostí. „Dvě desítky zásahů souvisely s větrem, kde jsme hlavně odstraňovali spadené nebo polámané větve a stromy. V jednotkách případů to pak byly dopravní nehody, požáry a plané poplachy. Nehody byly tři, požárů celkem pět a třikrát se jednalo o planý poplach," dodal mluvčí.
VIDEO: Požár vánočního stromku v Praze na Černém Mostě
Následky požáru vánočního stromu v Bryksově ulici v Praze na Černém Mostě. (25. prosince 2021) Václav Burian
