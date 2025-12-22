Muž se hlídce přiznal, že během noci popíjel pivo. Se zjištěným výsledkem se však nechtěl smířit a rozhodl se ho vylepšit. „Mezi první a druhou zkouškou začal před policisty dělat dřepy a několikrát oběhl své auto ve snaze vyvětrat alkohol,“ popsal neobvyklý výjev policejní mluvčí Petr Vala.
Po alkoholu neprošly ani drogy
Jenže veškeré vyhánění alkoholu z těla bylo marné. Druhé měření po několika minutách ukázalo jen o několik setin nižší hodnotu, přesně 0,67 promile. Kontrola tím však neskončila.
Řidič z Hodonínska nadýchal, cvičením chtěl alkohol vyhnat z těla Policie ČR
Policisté provedli také test na přítomnost drog a ten „cvičenci“ vyšel pozitivně na amfetamin. K užití pervitinu se ovšem řidič nepřiznal. Hlídka ho následně musela doprovodit k lékařskému vyšetření a odběru biologických vzorků do nemocnice.
„Muž, který měl původně namířeno až do Brna, už autem dál samozřejmě nepokračoval. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a další jízdu zakázali,“ shrnul případ mluvčí.
Zrádné vánoční večírky
„V době vánočních večírků je třeba myslet i na bezpečný návrat domů. Aby cesta z nich nekončila špatně pro nikoho z nás, například nehodou. Při silniční kontrole a nadýchání hrozí vysoká pokuta i zákaz řízení. Pokud řidič nadýchá více než jedno promile, jedná se o trestný čin s možným trestem odnětí svobody,“ přidal policista motoristům doporučení.