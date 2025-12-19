Vězni dostali šanci vydělat si peníze na nestřeženém pracovišti v Modřicích. Když pro ně pracovnice věznice přijela, zjistila, že jsou fuč. „Kontaktovala tísňovou linku policie a okamžitě se rozběhlo rozsáhlé pátrání,“ řekla mluvčí policie Andrea Cejnková.

Policisté zlomili jedinečný rekord: Jána (75) dopadli po 24 letech na útěku! Na důchod půjde za mříže

Slovenská policie dopadla muže, který se schovával přes dvacet let
Policisté propátrali nejen široké okolí kolem pracoviště, ale i obvyklá místa pobytu uprchlíků. Pak jim výrazně pomohl telefonát muže, který podezřelou trojici spatřil o 11 kilometrů dál na Staré Osadě.

„Netrvalo dlouho a v ulici Gebauerově policejní hlídky spatřily dva vězně, kteří se ještě pokusili o útěk, ovšem marně. Během několika minut skončili v poutech. Pro třetího mladíka si policisté přišli do jednoho z bytů ve stejné ulici,“ uklidnila veřejnost mluvčí policie.

VIDEO: Zadržení uprchlého vězně v Bukovanech na Sokolovsku.

Video
Video se připravuje ...

Zadržení uprchlého vězně v Bukovanech na Sokolovsku. PČR

Fotogalerie
3 fotografie
Trojice vězňů utekla v Brně z nestřeženého pracoviště.Dlouho se ze svobody neradovali.
Trojice vězňů utekla v Brně z nestřeženého pracoviště.Dlouho se ze svobody neradovali.
Autor: Policie ČR