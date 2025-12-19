Vězni dostali šanci vydělat si peníze na nestřeženém pracovišti v Modřicích. Když pro ně pracovnice věznice přijela, zjistila, že jsou fuč. „Kontaktovala tísňovou linku policie a okamžitě se rozběhlo rozsáhlé pátrání,“ řekla mluvčí policie Andrea Cejnková.
„Netrvalo dlouho a v ulici Gebauerově policejní hlídky spatřily dva vězně, kteří se ještě pokusili o útěk, ovšem marně. Během několika minut skončili v poutech. Pro třetího mladíka si policisté přišli do jednoho z bytů ve stejné ulici,“ uklidnila veřejnost mluvčí policie.
VIDEO: Zadržení uprchlého vězně v Bukovanech na Sokolovsku.
Zadržení uprchlého vězně v Bukovanech na Sokolovsku. PČR