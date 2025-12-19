Ťapka se ztratila v Hrádkově u Boskovic 7. prosince. Po pár dnech se její zoufalí majitelé obrátili na veřejnost, zda ji někdo neviděl. To, co se nyní dozvěděli, je doslova ranilo. Kočku totiž našel kolemjdoucí ve stavu, kdy jí bylo možné od bolesti už jen ulevit rychlou smrtí.
Mohla se chytnout do oka
„Packy měla svázané takovým způsobem, že jí všechny odumřely. Pachatel pak jednal úmyslně, když ještě těžce zraněné, ale živé zvíře, odhodil do kanálu,“ upozornil na sociálních sítích útulek Kočky SOS Bojkovice.
„Veterinář přišel s teorií, že to mohla být nástraha Solkoa (drátěná oka), která je v ČR zakázaná zákonem. Prý za celou svoji praxi nic takového neviděl a nezažil,“ dodal útulek.
Vypsali odměnu
Podle ochránců přírody se odporný případ stal poblíž takzvané Šmelcovny. „Není to přitom jediný případ. Podle našich zjištění tam mizí i další kočky. Případ jsme proto předali policii,“ vysvětlil Kočky SOS Bojkovice.
Je tak možné, že jde o maniaka, kerý úmyslně týrá kočky, nebo o pytláka, který líčí zakázané nástrahy. Majitelé kočky mezitím za dopadení pachatele nabízejí odměnu.
