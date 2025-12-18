Šílené drama se odehrálo 30. července v lokalitě Pod Jakubem. Muž, který se teprve před měsíce stal otcem dítěte, se z ničeho nic proměnil ve vraždící monstrum, ze kterého šel strach.
Satana vzývající křikloun se po příjezdu sanitky vrhl na záchranáře a jednoho z nich pobodal. Zranil i staršího muže, který se mu snažil pomoci. V tratolišti krve následně skončil i jeden z policistů, kteří na místo přijeli.
Jedinou možností, jak běsnícího maniaka zastavit, bylo po něm vystřelit. Rána z pušky ho zranila natolik, že zraněním podlehl.
Oprávněný zákrok
„Z našeho pohledu se v tomto případě jednalo o oprávněný zákrok proti nebezpečnému pachateli. Pokud by k zákroku nedošlo, mohly být následky jednání pachatele fatální,“ upozornil mluvčí Generální inspekce bezpečnostních zdrojů (GIBS) Jakub Augusta.
„Býval to přitom normální kluk. Nechápu, co ho mohlo tak rozhodit, že začal najednou vyšilovat. Volal: „Satane, satane, dělal bengál a šla z něho hrůza,“ popsala mladíka jedna ze sousedek.
