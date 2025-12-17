V podmáčeném a kluzkém terénu muže postihla náhlá indispozice. Ztratil orientaci a nedokázal najít správný směr. V kritické chvíli ještě dokázal vytočit tísňovou linku a policistům popsal, kde by se mohl přibližně nacházet. Sám už ale v náročném terénu nebyl schopný najít cestu ven.
Vybitý mobil
Situaci dramaticky komplikoval fakt, že měl u sebe jen jednoduchý seniorský telefon. „Jeho baterie byla téměř vybitá, protože si s ním ve tmě svítil na cestu,“ upozornil mluvčí policie Petr Vala.
Seniora zaskočily u Mokré-Horákov zdravotní problémy při procházení lesa. Zachránili ho policisté. (prosinec 2025) Policie ČR
Napětí vyvrcholilo při posledním telefonátu. „Senior hlídce oznámil, že se mu udělalo špatně, upadl a už se nedokáže zvednout. Spojení se poté navždy přerušilo a další pokusy o kontakt zůstaly marné,“ pokračoval mluvčí policie.
Zraněný a vyčerpaný
Do lesa proto zamířily všechny dostupné policejní hlídky. Připravovala se také hlídka vybavená termovizí a k zásahu byl nachystaný i policejní vrtulník. Každá minuta mohla rozhodovat.
Nakonec sehrála klíčovou roli pozornost policejního psovoda. V hustém lese zaslechl slabé volání o pomoc. Podle hlasu se mu podařilo seniora lokalizovat.
„Ležel na podmáčené lesní cestě, byl zraněný a zcela vyčerpaný,“ dodal Vala.
Policisté v těchto případech doporučují funkci AML, která z chytrých telefonů automaticky odesílá při volání na tísňovou linku souřadnice volajícího.