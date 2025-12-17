V podmáčeném a kluzkém terénu muže postihla náhlá indispozice. Ztratil orientaci a nedokázal najít správný směr. V kritické chvíli ještě dokázal vytočit tísňovou linku a policistům popsal, kde by se mohl přibližně nacházet. Sám už ale v náročném terénu nebyl schopný najít cestu ven.

Vybitý mobil

Situaci dramaticky komplikoval fakt, že měl u sebe jen jednoduchý seniorský telefon. „Jeho baterie byla téměř vybitá, protože si s ním ve tmě svítil na cestu,“ upozornil mluvčí policie Petr Vala.

Napětí vyvrcholilo při posledním telefonátu. „Senior hlídce oznámil, že se mu udělalo špatně, upadl a už se nedokáže zvednout. Spojení se poté navždy přerušilo a další pokusy o kontakt zůstaly marné,“ pokračoval mluvčí policie.

Zraněný a vyčerpaný

Do lesa proto zamířily všechny dostupné policejní hlídky. Připravovala se také hlídka vybavená termovizí a k zásahu byl nachystaný i policejní vrtulník. Každá minuta mohla rozhodovat.

Nakonec sehrála klíčovou roli pozornost policejního psovoda. V hustém lese zaslechl slabé volání o pomoc. Podle hlasu se mu podařilo seniora lokalizovat.

„Ležel na podmáčené lesní cestě, byl zraněný a zcela vyčerpaný,“ dodal Vala.

Muž podle něj policistům řekl, že v těžkém terénu několikrát upadl a už neměl sílu se zvednout. Přivolaní záchranáři si ho okamžitě převzali a z preventivních důvodů převezli do nemocnice.

Policisté v těchto případech doporučují funkci AML, která z chytrých telefonů automaticky odesílá při volání na tísňovou linku souřadnice volajícího.

