Drogu vyráběl člen gangu (53) v dílně v sousedství rodinného domu nedaleko Kyjova. Hodonínským kriminalistům se zatím podařilo prokázat, že od začátku roku vyrobil nejméně 128 gramů pervitinu.
„Při výrobě spolupracoval se dvěma muži a jednou ženou, kteří ho zásobovali nakoupenými léky. Muž ve většině případů sám drogu distribuoval do komunity uživatelů především z Kyjovska,“ upozornil policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili kromě chemikálií i tři nelegální střelné zbraně a náboje do nich. Jak se ukázalo, čtveřice také rozjela na několika místech pěstování konopí.
„Všichni čtyři pachatelé skončili v policejní cele. Musí počítat se stíháním za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy,“ shrnul mluvčí.
