„Najížděl nám na zadní část vozu, chtěl nás přejet zprava. A když nás předjel, tak jsme chtěli jet za ním a on do kopce prudce zabrzdil,“ popsala na linku 158  počínání piráta silnic žena a dál sledovala vůz před sebou.

„On před sebou vytlačil další vůz. Neustále vytlačuje auta před sebou,“ naváděla policejní hlídky na stopu hazardéra.

Policisté nakonec muže v dodávce Volkswagen Crafter stopli u dálničního exitu 226 u Rousínova. „Policisté zjistili, že měl pozitivní test na přítomnost omamných a psychotropních látek, a proto ho vyzvali k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, kterému se podrobil,“ uvedl mluvčí Petr Vala.

Hledají další svědky

Policie zároveň shání svědky, kteří nebezpečné počínání zfetovaného řidiče mezi Brnem a Vyškovem zaregistrovali. „Uvítáme také případné záznamy z palubních kamer. Případem agresivní jízdy se zabývají dálniční policisté z Ivanovic na Hané,“ dodal mluvčí.

