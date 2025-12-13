„Najížděl nám na zadní část vozu, chtěl nás přejet zprava. A když nás předjel, tak jsme chtěli jet za ním a on do kopce prudce zabrzdil,“ popsala na linku 158 počínání piráta silnic žena a dál sledovala vůz před sebou.
„On před sebou vytlačil další vůz. Neustále vytlačuje auta před sebou,“ naváděla policejní hlídky na stopu hazardéra.
Policisté nakonec muže v dodávce Volkswagen Crafter stopli u dálničního exitu 226 u Rousínova. „Policisté zjistili, že měl pozitivní test na přítomnost omamných a psychotropních látek, a proto ho vyzvali k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, kterému se podrobil,“ uvedl mluvčí Petr Vala.
Hledají další svědky
Policie zároveň shání svědky, kteří nebezpečné počínání zfetovaného řidiče mezi Brnem a Vyškovem zaregistrovali. „Uvítáme také případné záznamy z palubních kamer. Případem agresivní jízdy se zabývají dálniční policisté z Ivanovic na Hané,“ dodal mluvčí.
VIDEO: Šofér mercedesu si zahrál v Brně na závodníka
Šofér mercedesu si zahrál v Brně na závodníka Městská policie Brno
