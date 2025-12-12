V domě v Kotkově ulici vybuchl plyn loni 15. prosince. Zranilo se osm lidí, jeden z nich později v nemocnici zemřel. Škoda přesáhla 31,5 milionu korun. Jednopatrový dům s devíti byty je výbuchem značně poškozen. Čelní zeď se z úrovně prvního patra zřítila na chodník. Střecha se musela muset strhnout, značně poškozeno bylo podkroví.
Záběry z hasičského dronu z domu ve Znojmě, kde v neděli 15. prosince 2024 došlo k explozi. Důvodem byl patrně únik plynu. Zranilo se osm lidí. HZS Jihomoravského kraje
„Na případu spolupracovali kriminalisté se znojemskými hasiči i Technickým ústavem požární ochrany,“ uvedl mluvčí policie David Chaloupka.
Vyšetřováním se podle něj podařilo potvrdit, že výbuch způsobil únik plynu, a také určit epicentrum výbuchu v jednom z bytů. „Jednalo se o prostor, kde bydlel muž, který utrpěl nejvážnější zranění a několik dní po výbuchu zemřel v nemocnici,“ podotkl mluvčí.
Znalecké zkoumání plynových spotřebičů i ohledání plynových rozvodů v domě však podle Chaloupky nepřineslo jednoznačnou odpověď na otázku, odkud plyn unikal.
Výbuch totiž poškodil značnou část rozvodů i spotřebičů, takže nebylo možné s jistotou určit, v jakém stavu byly před výbuchem.