Poprvé byli k požáru vilky v brněnských Žabovřeskách voláni hasiči ve středu večer. Uhasili, co se dalo, ale v pátek tu hořelo znovu a tentokrát zbyly z domu už jen obvodové očouzené zdi…
Už při první události byl z domu vyveden a ošetřen majitel domu. „Měli jsme v péči muže, který se nadýchal zplodin hoření,“ řekla pro server novinky.cz mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Páteční požár byl mohutný. „Zasahují jednotky ze 4 stanic, 10 kusů mobilní požární techniky a nasazeno je 5 vodních proudů,“ popsali hasiči na sociální síti Threads. Pohled na vysoko šlehající plameny patrně rozrušil ženu ze sousedství, kterou museli se stresovou reakcí ošetřit záchranáři.
Stav domu musí posoudit statik, který během dopoledne k požářišti dorazil. Už nyní ale hasiči pomocí nakladače odvezli několik domovních konstrukcí, které hrozily zřícením. Osud domu je tak patrně zpečetěn...
VIDEO: Horor zažil řidič v Brně, když mu za jízdy začalo hořet auto. Stačil vyběhnout včas. (listopad 2025)
Horor zažil řidič v Brně, když mu za jízdy začalo hořet auto. Stačil vyběhnout včas. (listopad 2025) Policie ČR