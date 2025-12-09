Podle policie se muž cestou od kamaráda potřeboval ulevit. Jenže sotva se postavil na kraj břehu Svitavy, zradila ho rovnováha a bác! Senior zahučel pod hladinu. Z ledové vody neměl šanci se dostat ani náhodou.
Pozorný svědek
Naštěstí kolem projížděl řidič, který si všiml odloženého batohu. Když vystoupil, zaslechl volání o pomoc a uviděl dramatickou scénu. Z vody vyčuhovala jen hlava a ramena, zbytek těla byl naložen v ledové lázni. „Svědek okamžitě zavolal na tísňovou linku a neváhal muži přispěchat na pomoc,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
Jenže dostat ven promrzlého pána se ukázalo jako pořádná fuška. Podařilo se to, až na místo dorazila policejní hlídka. Společně chlapa konečně vytáhli z vody jako kapra na Vánoce.
VIDEO: Mladík se vymočil v betlému před radnicí: Strážníkům sám navrhl, že zaplatí dva tisíce.
Mladík se vymočil v betlému před radnicí: Strážníkům sám navrhl, že zaplatí dva tisíce Městská policie Brno