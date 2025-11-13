Zloděj se vydal na cestu za lupem vlakem a vyzbrojený nožem. Nedaleko nádraží vklouzl do jedné z firem, ale uvnitř nepochodil. Když se zmocnil alespoň svačin, přistihl ho jeden ze zaměstnanců.
„Jakmile však spatřil u prchajícího mladíka nůž, raději další zásah nechal na policistech, kteří již směřovali na místo,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Policisté ze Šlapanic dopadli zloděje (24), který sebral doslova vše, co viděl. Policie ČR
Ještě před zadržením se poberta pokusil ukrást jízdní kolo, leč to už mu byla hlídka ze Šlapanic v patách. „Muž se nechtěl lehce vzdát a začal utíkat přes zahrady. Policisté ho ale záhy doběhli a obklíčili, a po krátkém vyjednávání, kdy odhodil nůž, i zadrželi,“ shrnul mluvčí.
Pachatel putoval rovnou do policejní cely. Za krádež a porušování domovní svobody mu hrozí několikaletý pobyt za mřížemi.