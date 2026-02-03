Největší šok předloni v září utrpěl řidič SUV, když vjížděl do podzemních garáží na Palackého třídě. „Přehlédl ležícího muže, kterého přejel. Ležící utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedl tehdy mluvčí policie Petr Vala.

Policisté řidiče vozu podezřívali z usmrcení z nedbalosti, vyšetřování ale ukázalo, že od volantu muže nemohl vidět. Naopak více než rok po tragédii si stejné obvinění si vyslechli dva strážníci, kteří s mužem krátce před jeho smrtí mluvili.

Nesplnili ale svou povinnost, která plyne z jejich pravomoci. Například mohli opilce s třemi promile nechat převézt na záchytku. „Za usmrcení z nedlalosti jim hrozí až pět let vězení nebo zákaz činnosti," sdělila policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Policisté hledají důležitého svědka, který mluvil s mužem, který ležel u podzemních garáží v Brně. Policie ČR

Oba se odvolali 

Městský soud v Brně potrestal strážníky letos v lednu v trestním příkazu každého pokutou 100 tisíc, čtyři roky nesmějí pracovat jako strážník obecní policie. Oba se však proti vediktu odvolali, bude tak nařízeno hlavní líčení. 