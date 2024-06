Zpět

Děti, které zemřely při dopravní nehodě v pátek večer na silnici mezi Rousínovem a Vyškovem, neseděly v autosedačkách. Uvedl to mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala. Řidiče mazdy, který měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol, poslal v pondělí odpoledne Okresní soud ve Vyškově do vazby. Hrozí mu až deset let vězení.