Tvrdil, že si nic nepamatuje do chvíle, kdy se probudil v nemocnici. Jenže Josef N. (68) podle obžaloby měl v listopadu 2022 v rodinném domku v Rajhradě polít družku (†66) hořlavinou a zapálit. Žena následkům popálenin podlehla. Krajský soud v Brně poslal seniora na 17 let do věznice se zvýšenou ostrahou, jenže ten se odvolal. Kauza tak putuje k Vrchnímu soudu v Olomouci.