V pátek večer vyjela mordparta do Bohunic s tím, že pod okny panelového domu leží muž bez známek života. Hlídka později objevila v bytě i mrtvou ženu, která zjevně zemřela cizím zaviněním.

Podle sousedů nešlo o příbuzné. „Byla to hodná ženská. Asi doplatila na to, že u sebe nechala pár let bydlet divného chlapa,“ svěřila se jedna ze sousedek. Muž podle svědků přišel do nedalekého stánku zakrvácený, obsluha ho proto vykázala. Poté se vrátil do domu a vyskočil z bytu.

Vražda a sebevražda

„Na základě ohledání místa činu, soudní pitvy a provedeného šetření se pak nabízí pravděpodobná verze, že jednačtyřicetiletý muž usmrtil čtyřiašedesátiletou ženu pomocí bodnořezného nástroje a následně spáchal sebevraždu,“ potvrdil smutnou událost policejní mluvčí Pavel Šváb.

Co bylo motivem vraždy a sebevraždy a další okolnosti případu, dál zjišťují kriminalisté.

