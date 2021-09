„Naposled jsem ji viděla v pondělí v půl sedmé ráno, když jsem šla do práce. Pak jsme spolu ještě telefonicky mluvily v 10:50, kdy měla jít na úpravu nehtů. Od té doby má vypnutý mobil. Peníze na nehty si přitom ani nevzala,“ řekla máma dívky Iveta Doláková.



Nešla ani do školy

Pochopitelně má o dceru obavy. „Vůbec netuším, kde by mohla být. Vždy byla v noci doma a nikdy neměla vypnutý mobil,“ vysvětlila. Žákyně osmé třídy nenastoupila ani do školy 1. září.

Policie po blonďaté dívce vyhlásila pátrání v pondělí 30. srpna. V průběhu pátrání policisté zjistili, že byla spatřena v tento den kolem poledne v Brně. Zjistili také, že dívka by mohla být ve společnosti nového přítele (25). „V minulosti byla již dvakrát pohřešovaná, vždy se ale vrátila," sdělil ve čtvrtek policejní mluvčí Bohumil Malášek. To je ale v rozporu s tím, co říkají rodiče. „Nikdy se nestalo, že by dcera odjela na několik dnů, měla vyplý telefon, nekontaktovala nás. Prostě, to se v životě nestalo,“ řekl otec dívky Televizi Nova.

Smutný vzkaz do televize

Ve vysílání televize Nova maminka pohřešované Elišky nechala srdceryvný vzkaz. „Eliško, pokud se na nás díváš, nebo kdokoli, nechte nám jakoukoli zprávu, máme tě máme moc rádi,“ vzlykala maminka, která přes slzy téměř nemohla mluvit.

Podle informací televize mají Eliščini rodiče obavy, že dcera mohla odejít proti své vůli. Svědci dívku údajně zahlédli ve městě ve společnosti mladíka (25), jehož poznala na internetu a který se měl léčit na psychiatrii.

Informace přijme policie i maminka

Eliška je 173 centimetrů vysoká, má dlouhé blond vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě měla bílé tričko s krátkým rukávem a pravděpodobně černou dlouhou mikinu s viditelným bílým lemem. Měla by mít také látkový batoh s bílým nápisem VANS.