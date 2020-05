„Jedná se o jednu z nakupujících, jejíž totožnost se nám nepodařilo zjistit. Její výpověď je přitom pro nás velmi důležitá. Může nám poskytnout klíčové informace,“ vysvětlil Petr Zámečník, mluvčí policie.



délka: 00:13.55 Video Policisté pátrají po této ženě, potřebují s mluvit. Policie ČR

Pokud by někdo zmíněnou ženu poznal, popř. pokud by žena se na záznamu poznala sama, měl by kontaktovat policii. „,“ dodal Zámečník.