Potloukal se uličkami v brněnských Maloměřicích, tipoval si, co by kde ukradl. Pak se během pár vteřin vkradl do rodinného domu, kde v předsíni pobral vše, na co narazil. Drzounovi se snaží od konce ledna dostat "na kobylku" kriminalisté.