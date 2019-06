Střelec

Po výstupu s šéfem si konečně uvědomíte, že musíte poslouchat vy a ne on. Pokud si k němu najdete respekt, bude to opět báječně fungovat. Nekazte si slibně rozjetou kariéru. Tak mu jen předvádíte, že nejste profesionál. Začíná vám to docházet.