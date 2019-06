Nejdřív si násilím vynutil vstup do činžovního domu, pak si se svou obětí hrál jak kočka s myší. Policisté z Brna pátrají po mladém lupiči, který přepadl a okradl muže (53) na Lesné.

„K přepadení došlo na začátku června. Muž se vracel v noci domů, když ho poblíž vchodových dveří napadl zatím neznámý útočník. Napadený se chtěl ukrýt do domu, útočník ho ale přetlačil vstupními dveřmi a vešel za poškozeným do společných prostor domu,“ uvedl mluvčí policie David Chaloupka.



Další útoky následovaly u výtahu. Mladíkovo nadřazené a arogantní chování zachytila kamera. Policisté tak mají dobrý popis pachatele. Svou oběť povalil na zem, smýkal jí, kopal ji a bušil do ní pěstí.

délka: 01:27 Video Lupič v Brně si vnutil přístup do domu, pak svou oběť okradl ve výtahu Policie ČR

„Jedná se o muže světlé pleti ve věku 20 až 25 let, výšky 180 až 185cm, je štíhlé postavy, má oválný obličej s neoholeným strništěm. Podle gest a mimiky by to mohl být uživatel návykových látek. Pokud máte informace k útočníkovi, volejte prosím na číslo 974 625 888 nebo na tísňovou linku 158,“ požádal o spolupráci policejní mluvčí.