Byli kamarádi, měla k němu důvěru. Tomáš Beran (tehdy 19) ji ale zneužil tím nejodpornějším způsobem. Na mladičkou Terezu (†16) se vrhnul, pobodal ji a utopil v potoce. Mrtvou dívku znásilnil, rozřezal a ostatky zahrabal na poli v Číčovicích nedaleko Prahy. Od odporné vraždy uteklo už takřka 14 let. Nebezpečný nekrofilní sadista si odpykal 13, 5 roku v kriminále. Nyní vězení opustil…naštěstí ne na svobodu.

Po odpykání 13,5 roku vězení byl Beran (dnes 32) z kuřimské věznice převezen do Psychiatrické nemocnice v Brně. „Muž cestoval za doprovodu eskorty, na svobodu se vůbec nedostal,“ řekl Blesk.cz zdroj z věznice. Trest Beranovi formálně vyprší v pondělí 6. května.

Muž se zatím na svobodu ale nepodívá. Na uzavřeném oddělení černovické kliniky se podrobí soudem nařízené sexuologické léčbě. Podle zdrojů Blesk.cz by neměl mít do skončení svého léčení ani nárok na vycházky. Jak dlouho to potrvá, nikdo ale nyní neví. O jeho dalším osudu budou rozhodovat lékaři...

„Ohledně pacientů žádné informace neposkytujeme. Obecně lze říci, že soudní opatření se vykonávají ve zvláštním režimu,“ řekl Blesku ředitel psychiatrické kliniky Pavel Mošťák.

Beran vyfasoval 13,5 roku vězení za to, že v Číčovicích u Prahy v říjnu 2005 škrtil, pobodal a poté utopil v potoku svoji kamarádku a spolužačku Terezu (†16). Mrtvou ji pak znásilnil, rozřezal a zahrabal na poli.

Dívčina rodina marně žádala doživotí

Beran trpí prokazatelnou vrozenou úchylkou. Znalci konstatovali, že je sadomasochista. Sexuální deviace vrahovi paradoxně pomohla. Soudci proto nevynesli maximální trest.

Rodině zavražděné Terezy se trest zdál být trest nepřiměřeně nízký. „Terezu nám nikdo nevrátí a Beran dostal jen takový nízký trest. Nedal jí žádnou šanci, aby si zachránila život. On přitom druhou šanci dostane. Nechápu, jak takový člověk může být společnosti ještě prospěšný, měl dostat doživotí,“ nechal se tehdy slyšet dívčin bratr Pavel.

Vinu svaloval na kamaráda

V Číčovicích se údajně dodnes spekuluje, zda Beran vraždil sám. K činu se sice původně přiznal, poté ale začal vinu svalovat na kamaráda Radka. Soudkyně Alexandra Chrdleová před lety při vynesení rozsudku poznamenala, že Beranovi pomohl s odstraněním těla Terezy. Potrestán ale nebyl.

Bratr mrtvé spadl až na dno

Zhruba po roce a půl vstoupil do tragického příběhu i bratr zavražděné Pavel (40), který po konfliktu v prádelně udeřil údajného vrahova pomocníka Radka sekerou do hlavy. Za svůj opožděný akt pomsty vyfasoval tehdy nadějný fotbalista pět let vězení.

Po předčasném propuštění z basy však skončil ve vězení znovu a rovnou na 15 let. Tentokrát za pokus vraždy na přítelkyni Lucii, která předtím dokonce sbírala podpisy za jeho propuštění.

Malík totiž po návratu z kriminálu začal trpět depresemi. Pil stále víc, hrál automaty a peněz na účtu rapidně ubývalo. Nepracoval, pobíral nemocenskou a Lucie začínala stále více soužití s ním litovat.

Když se jej rozhodla opustit, vzal na svou milou nůž. Žena jeho útok přežila zázrakem. Strávila po operaci nejprve čtyři dny na JIPce a další týden v nemocnici. Měla poraněná játra, lékaři měli obavu i o její srdce.

