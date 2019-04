Býk

Konečně jste se zbavili pesimistické nálady, která ovládala vaše smysly. Myšlenky jsou pozitivní a hned je to na vás vidět. S chutí se pouštíte do povinností, které byly do této doby zanedbávány. Vedoucí je s vámi velice spokojen už od prvního pracovního dne.