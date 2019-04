Obrovský náraz, řinčení skla, skřípot brzd... a nářek zraněných. Tak to vypadalo v pondělí odpoledne na křižovatce ulic Křenové a Masná v Brně. Čelně se tu srazil trolejbus s tramvají. Na místo okamžitě vyjely sanitky i krizový štáb policie. Dopravní podnik nehodu označil jako mimořádnou událost. Podle záchranky je 40 zraněných, z toho 13 těžce. V péči lékařů skončily i dvě děti. Škoda je asi dva miliony korun.

Nehoda se stala před 14. hodinou na křižovatce Masná a Křenová. Trolejbusem cestovalo 40 lidí, většina se potloukla, někteří si polámali ruce či nohy. Část pasažérů prolétla po nárazu celým trolejbusem a ošklivě se pořezala. Někteří silně krváceli a podle zdravotníků byli v přímém ohrožení života.

„Zraněných je celkem 40, z toho 13 těžce a středně těžce. Jde o mimořádnou událost 2. stupně, aktivovali jsme traumaplán,“řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Počet zraněných podle ní ale ještě nemusí být konečný, někdo se ještě může přihlásit dodatečně. Na místě byly dvě zraněné děti. Sedm cestujících museli z pokroucených plechů trolejbusu vystříhat hasiči.

Vážná zranění řidičů

Mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková pro Blesk.cz řekla, že na zastávce Masná se čelně srazil trolejbus 33 jedoucí ze Slatiny do centra Brna s tramvají, která jela služební jízdu a byla prázdná. „Příčinu srážky vyšetřujeme,“ řekla mluvčí. Nehodu označila za mimořádně vážnou.

Lehce zraněné lidi soustředili záchranáři do evakuačního autobusu. Sanitky rozvezly pasažéry do pěti nemocnic, mezi nimi i dvě děti. Mezi vážně zraněnými byli i oba šoféři. „Oba jsme ošetřili a převezli do nemocnic. U obou jde o těžké zranění nohou," řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Zranění byli rozvezeni prakticky do všech brněnských nemocnic, počínaje Fakultní nemocnice Brno-Bohunice a konče Dětskou nemocnicí. Zatím není potvrzeno, že by mezi zraněnými byl cizinec, nelze to ale ještě plně vyloučit.

Podle informací Blesk.cz se řidič trolejbusu snažil na poslední chvíli vyhnout ženě, která vešla na červenou na přechod s kočárkem.

„Příčinu havárie vyšetřujeme. Více budeme vědět, až se podaří vyslechnout řidiče,“ řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Policisté informovali, že škoda je asi dva miliony korun.

Krizový štáb v pohotovosti

K havárii vyjel i krizový intervenční tým policie. Frekventovaná Křenová ulice byla po nehodě zcela uzavřena. Okolí křižovatky s Masnou ulicí bylo zavřené i pro pěší.

Omezení se kromě automobilové dopravy dotklo tramvajových linek 8,10 a 12, trolejbusových spojů 31 a 33 i autobusů. „Autobusové linky ve směru z centra objíždí místo nehody ulicí Mlýnskou a ve směru do centra ulicí Hladíkovou,“ řekla mluvčí dopravního podniku Tomaštíková.