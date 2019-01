Lev

Pracovní tempo čtvrtka by vám mohl ledakdo závidět, a taky to tak je. Nebojíte se složitých úkolů a máte chuť riskovat. Jen mějte oči dokořán a myslete na svou pověst. Finanční konto je sice bez ztrát, ale mohlo by se to během jedné transakce změnit.