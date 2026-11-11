Otevření první láhve s letošním mladým vínem si nenechali ujít ani účastníci zájezdu z Polska a tři japonské televizní štáby. Svatého Martina, který vedl průvod na náměstí Svobody, letos představoval herec Městského divadla Brno Petr Štěpán.

CNC Native Před vinobraním se musí „zarazit hora“. Kde můžete tuto lidovou slavnost zažít?

„Poděkujme všem, díky jejichž práci můžeme mladé víno každoročně ochutnat,“ řekl primátor Brna Petr Hruška. K dobré náladě přispěl zpěvák lidových písní Jožka Šmukař s kapelou.

Video se připravuje ...
Svatý Martin přivezl Brňanům první letošní mladé víno (11. 11. 2026)
Zdroj: TV Blesk Zdeněk Matyáš

Mladých vín pod oficiální značkou Svatomartinské, kterou vinařům propůjčuje Vinařský fond, bude letos na trhu 1,6 milionu lahví, což je o 300 tisíc méně než loni. Důvodem je asi o 30 procent nižší úroda hroznů. Mezi svatomartinskými i letos převažují bílá vína se 132 vzorky, 71 bude růžových, deset klaretů a 70 červených vín. Nejčastěji zastoupenou odrůdou je Müller Thurgau.

Degustace svatomartinckého vína brzy začne!
Vína z Moravy, vína z Čech Svatý Martin přiváží svatomartinské víno: Jaký je rozdíl v mladých vínech?

Kromě Brna přivítají mladá vína také v Mikulově, ve Strážnici či ve Valticích. Další svatomartinské akce, často spojené i s podáváním husích pokrmů, se uskuteční i v dalších dnech a o víkendu.

Fotogalerie
9 fotografií
Otevření první láhve s letošním mladým vínem se ujal svatý Martin alias herec Městského divadla Brno Petr Štěpán.
Otevření první láhve s letošním mladým vínem se ujal svatý Martin alias herec Městského divadla Brno Petr Štěpán.
Autor: Zdeněk Matyáš