Otevření první láhve s letošním mladým vínem si nenechali ujít ani účastníci zájezdu z Polska a tři japonské televizní štáby. Svatého Martina, který vedl průvod na náměstí Svobody, letos představoval herec Městského divadla Brno Petr Štěpán.
„Poděkujme všem, díky jejichž práci můžeme mladé víno každoročně ochutnat,“ řekl primátor Brna Petr Hruška. K dobré náladě přispěl zpěvák lidových písní Jožka Šmukař s kapelou.
Mladých vín pod oficiální značkou Svatomartinské, kterou vinařům propůjčuje Vinařský fond, bude letos na trhu 1,6 milionu lahví, což je o 300 tisíc méně než loni. Důvodem je asi o 30 procent nižší úroda hroznů. Mezi svatomartinskými i letos převažují bílá vína se 132 vzorky, 71 bude růžových, deset klaretů a 70 červených vín. Nejčastěji zastoupenou odrůdou je Müller Thurgau.
Kromě Brna přivítají mladá vína také v Mikulově, ve Strážnici či ve Valticích. Další svatomartinské akce, často spojené i s podáváním husích pokrmů, se uskuteční i v dalších dnech a o víkendu.