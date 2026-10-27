„Přemýšlel jsem, co je pro Brno typické a co bychom mohli udělat po svém,“ svěřil se autor originálního zákusku. Likérová špička s názvem Brno Clock vysoká 15 centimetrů je trefou do černého! Byť stojí 158 korun a denně v pekárně vyrobí jen 32 kusů, zákusek z pultu okamžitě zmizí.
Jeho autor slíbil zvýšení výroby a přiznal, že má v hlavě další brněnskou raritu coby budoucí laskominu. „Nechte se překvapit,“ usmívá se Martin Jaroš.
Třešnička na dortě
„Nejvíc mě baví, že Brno Clock není jen dezert pro turisty. Je to něco, co si může dát místní Brňák, ukázat to návštěvě nebo vyfotit a poslat kamarádům a najednou se o brněnském zákusku mluví i daleko za hranicemi naší kavárny," říká Jaroš a dodává:
„Kvůli velkému zájmu budeme počet forem v pekárně zvyšovat, nově bychom měli vyrobit 45 Brno Clocků denně.“ Suroviny, které používá jsou pečlivě vybírané. „Dokonce ani vaječný likér nepoužíváme jako hotový polotovar, ale připravujeme si vlastní, s rumem," podotýká a neskrývá, že zákusek je jen třešničkou na dortě rozmanité produkce řemeslné pekárny.
Pekárna a kavárna Paneolit má aktuálně na sociálních sítích přes tři miliony zhlédnutí. „Nevím, jestli i v jiném městě Česka lze sníst jejich vlastní orloj. Jinak je to likerová špička, ale fakt teda mega luxusní!“ svěřila se třeba Zuzka. „Zkuste udělat i brněnského draka nebo brněnské kolo,“ radí cukrářům jiný namlsaný přispívatel.
Orloj zákuskem
Brněnský orloj na náměstí Svobody je šest metrů vysoká kamenná plastika z černé žuly ve tvaru projektilu s hodinovým strojem, který vypouští každý den v 11 hodin kuličku. Autory jsou sochaři Oldřich Rujbr a Petr Kameník.
Slavnostní odhalení se odehrálo v září 2010 u příležitosti 365. výročí obléhání Brna Švédy. Objekt si kvůli své podobě vysloužil řadu přezdívek – falické hodiny, Brněnský falus či obří vibrátor. Po prvotních rozpacích na něj dnes Brňané nedají dopustit.