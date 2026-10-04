Usměvavá dívka se na cestu vydala 2. července. „Když jsem vyšla, měl batoh asi 17 kilo. Postupně se odlehčoval, jak se mi věci postupně rozpadaly a jak ubývaly zásoby,“ přiznala pobaveně.
Důležitou součástí její výbavy byly kempinkový vařič. „Vařila jsem si na cestě sama. Byly to nejrůznější kaše s proteinem, na oběd jsem si udělala třeba tuňáka, kuskus, nudle či fazole,“ popsala svůj jídelníček.
Noci trávila většinou ve stanu. „Když bylo teplo, tak jsem přespala i jen pod širákem. Nejsem moc náročná,“ řekla vesele. Na trase dlouhé přibližně 2 200 km měla největší obavu z puchýřů.
Svezení odmítla
„Když jsem loni obcházela Českou republiku, udělaly se mi, ale letos to nějak šlo. Ani jsem nemusela moc vytahovat papuče,“ doplnila se smíchem. Ocenila, že lidi, které na trase potkávala, k ní byli milí a pohostinní.
Při tříměsíční cestě zažila různé vrtochy počasí. „Nejhorší byla asi bouřka, která mne zastihla uprostřed ničeho. Po nějaké době mne viděl projíždějící Ital a nabídl mi svezení. Byla jsem sice kompletně promočená, ale to bych celou trasu už nešla sama, tak jsem to odmítla. Dal mi tedy aspoň deštník,“ prozradila.
Peníze pro zvířátka
Nejvíc se jí ale asi vryla do paměti cesta přes Alpy v Rakousku, Švýcarsku, Slovinsku a Itálii. „Bylo tam jedním slovem nádherně. Všem je doporučuji navštívit,“ dodala.
Ve středu 30. září dorazila do cíle své cesty, do Říma. „Strávím tady dva tři dny, vždy jsem chtěla vidět Koloseum a asi navštívím i Vatikán. Pak buď pojedu autobusem domů, nebo pokud sem přijedou rodiče, tak ještě krátce navštívíme před cestou domů Benátky,“ prozradila své další plány.
Hlavním cílem Kristýny byla snaha pomoci útulku v Lanškrouně, který potřebuje rekonstrukci. Ze své cesty proto na instagram dávala fotky a krátké info a žádala pro něho o pomoc.