Kníže si při přípravách počínal svědomitě. Před sestupem do propasti nechal zbudovat schody a upravit cestu až k jejímu dnu. Znalci to později označili za první pokus o zpřístupnění jeskyně veřejnosti. K tomu však došlo až v roce 1881.
„Můžeme tak usuzovat i proto, že se jistě našli další lidé z řad sloupských občanů a nejen těch, kteří na dno jedné z propasti Sloupských jeskyní sestoupili pomoci této upravené cesty,“ uváděla při komentáři unikátní akce dobové literatura.
Syn Hugo sestoupil do Macochy
Kníže, který na svých panstvích začal budovat průmysl a železářství, přenesl vášeň o poznání přírodních tajů v Moravském krasu i na svého potomka, syna Huga Františka (1776 až 1836). Ten celé panství převzal v roce 1811.
Hugo byl průmyslníkem, vědcem, badatelem, milovníkem umění, sběratelem i mecenášem, osvícencem a velmi pokrokovým člověkem. Zamiloval si i dobrodružné cesty do místních jeskyní.
Byl mezi prvními, kteří sestoupili na dno propasti Macocha, zkoumal ale i jeskyně a do regionu zval nejrůznější badatele a podporoval je. Jeho významným počinem jsou také jedny z prvních map jeskyní v Moravském krasu.
Pocta Salmům už o víkendu
Aktuální výročí 240 let od sestupu knížete Karla Salma Reiffersheidta na dno jedné z propastí Sloupsko-šošůvských jeskyní připomenou v sobotu průvodci při oživených historických prohlídkách.
V jeskyni Kůlna se návštěvníci opět setkají s neandrtálskými lidmi. Na děti čeká doprovodný program s odměnami za splněné úkoly. Prohlídky ve Sloupu začnou v 9:00, vstupy do jeskyní jsou naplánovány každých 30 minut.
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