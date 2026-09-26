Vědkyně, která pracuje v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR v Brně, se zaměřila na využívání defibrilátoru (EKG). „Tento přístroj je sám o sobě velkou pomůckou, ale aby byl plně využit jeho potenciál, nestačí se spoléhat na jedno izolované měření,“ upozornila Koščová.
Sledovat v čase
Podle vědkyně je mnohem důležitější uchovávat data z předchozích měření a následně je analyzovat v časové posloupnosti. „Sledování vývoje biomarkerů (ukazatelů vyčtených čistě z elektrické aktivity srdce – pozn. red.) v čase přináší podstatně přesnější obrázek a umožní to lépe a včas odhalit pacienty ohrožené srdečním selháním,“ vysvětlila.
Když svou práci v Madridu prezentovala v konkurenci 96 mladých vědců a vědkyň z celého světa, sklidila obrovský aplaus. Její metoda totiž může celosvětově zachránit statisíce lidských životů ročně.
Obrovský úspěch
Koščová je členkou výzkumné skupiny Umělá inteligence a medicínské technologie, oddělení Medicínských signálů. „Tohle prvenství znamená nejen obrovský úspěch pro Zuzanu, ale i pro celý náš tým, který tak získal důkaz, že dokáže obstát i v opravdu tvrdé mezinárodní konkurenci,“ potěšil úspěch vedoucího skupiny Filipa Plešingera.
Soutěž Rosanna Deganni Young Investigator Award je určena pro mladé vědce a vědkyně do 36 let z celého světa. Každoročně se její pořadatelské místo mění, letos se konalo v Madridu. Koščová tak má ještě spoustu let, kdy by se mohla soutěže znovu zúčastnit a není to vyloučeno. Aktuálně se zabývá větším využitím vysokofrekvenčních EKG, která poskytují lékařům mnohem lepší rozlišení, než rozšířená EKG na nízké frekvenci.
VIDEO: Defibrilátor zachraňuje život