Ludmila Javorová patří, byla blízkou spolupracovnicí biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka, který jí v prosinci 1970 vysvětil nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 jí bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat.
Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání.
„Ludmila Javorová byla významnou osobností brněnské diecéze. Velmi jsem si jí vážil pro její vzdělanost, hluboký zájem o život církve i pro její dlouhodobou a obětavou práci ve farnosti. Před pár týdny jsem ji navštívil v nemocnici a setkání s ní pro mě bylo velmi osobní a obohacující. Budu na ni vzpomínat jako na mimořádnou ženu, která svůj život zasvětila službě druhým a církvi,” napsal brněnský biskup Pavel Konzbul.
Pomáhala vězněným jeptiškám
Javorová se narodila 31. ledna 1932 v Brně. K nejbližším spolupracovníkům Davídka patřila od roku 1964. Podílela se na budování společenství Koinótés, jedné ze struktur skryté katolické církve, která se snažila zajistit církevní život v podmínkách komunistické perzekuce.
Ludmila Javorovou zastávala i roli generální vikářky. Ta pomáhala zajistit duchovní a svátostnou péči ženám, například řeholnicím vězněným komunistickým režimem, k nimž mužští kněží neměli přístup.
Spor v církvi
Její svěcení však vyvolalo zásadní spor. Římskokatolická církev svěcení žen na kněze nepřipouští, podle jejího kanonického práva může svátost svěcení platně přijmout pouze pokřtěný muž.
O svém kněžství a postavení žen v církvi Javorová veřejně mluvila i v posledních letech života. Její zkušenost zachytil také knižní rozhovor Ty jsi kněz navěky. Javorová v něm své kněžství popisovala jako poslání a povolání, jehož se podle svého přesvědčení nemohla zříci ani poté, co jí bylo zakázáno kněžskou službu vykonávat.
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