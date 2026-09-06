„Když jsme se poznali, bylo nám 17 a 15 let. Byla to láska na první pohled a ta nám vydržela až dosud,“ řekl Jaroslav. V práci začínal v dílně ČSAD, později se tam stal mistrem a před 30 lety začal autobusy renovovat soukromě.

Brněnský patriot Alois Mikulka loni oslavil devadesáté narozeniny. Výstava Devadesát je poctou jeho osobnosti i dílu.
Devadesátka k devadesátce: Malíř Mikulka stvořil vlastní svět

Kouzlu propadl i syn

Manželka se k němu vzápětí přidala a plně mu nahradila spolupracovníka. „Když se nám narodil syn Jaroslav (33), od čtyř let byl v dílně. Vůbec nechtěl chodit do školky, ale být s náma a také mu to vydrželo dodnes,“ řekli pobaveně manželé.

Video se připravuje ...
K zámku ve Slavkově se sjeli majitelé historických autobusů (srpen 2026).
Zdroj: Hynek Zdeněk

Renovace autobusů je podle nich složitá. „Někdo má třeba jen podvozek a potřebuje vyrobit kompletní kastli, a to hodně trvá. Toto není práce pro zaměstnance, to musí člověk dělat srdcem,“ zdůraznil Jaroslav starší.

Kolejiště Klubu modelářů železnic sídlí na nové adrese - a to na Dukelské třídě 59b v Brně-Husovicích. Má rozlohu 72 m2, začalo vznikat v roce 1957. Nejstarší zachovalé díly jsou z roku 1974.
Vláčky z Mosilany zachráněny! Jezdí v Husovicích místo bowlingu

Unikáty ve sbírce

Manželé jsou svou zručností tak vyhlášení, že za nimi jezdí zájemci z celého bývalého Československa. „Jen bychom potřebovali víc času, na vlastní autobusy nám totiž vůbec nezbývá,“ přiznala Jaroslava.

Ve své sbírce mají dvě ze tří Prag NDO (předválečný autobus československé výroby – pozn. red.), které existují na světě. „Máme tam i unikát, který byl po 2. světové válce sestaven z podvozku Walter, který zůstal z předválečné výroby těchto autobusů s nástavbou Praga RND. Existuje pouze v jediném exempláři na světě,“ upozornil Jaroslav Kříž.

V Brně otevřeli nové muzeum BMW
Brno má další raritu: Sběratel otevřel druhé největší muzeum BMW v Evropě

Spanilá jízda zákazníků

Ocenit sbírku podle manželů nejde. Autobusy totiž nejsou renovované a to by samozřejmě prudce srazilo jejich cenu. Manželé je nejčastěji získávali od včelařů, kteří je dříve jako jediní mohli při vyřazování získat od ČSAD.

Přestože ani jeden z autobusů manželů Křížových není pojízdný, zorganizovali spanilou jízdu a sraz historických autobusů na zámku ve Slavkově u Brna. „Přijeli s nimi naši bývalí zákazníci, kteří to berou jako vděk za to, že jsme jim je zrenovovali,“ vysvětlil více než desítku historických autobusů Jaroslav Kříž.

Fotogalerie
10 fotografií
Na srazu historických autobusů na zámku ve Slavkově dominovaly stroje, které jezdily na československých silnicích, až na jednu výjimku - americký školní autobus (žlutý).
Na srazu historických autobusů na zámku ve Slavkově dominovaly stroje, které jezdily na československých silnicích, až na jednu výjimku - americký školní autobus (žlutý).
Autor: Hynek Zdeněk