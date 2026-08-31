Všechno mohlo být ale jinak. Tereza Bönischová, lékařka z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace brněnské Dětské nemocnice, aktuálně na mateřské, přiznala, že se jí osudného dne na koupaliště moc nechtělo. Nakonec ji přemluvila sousedka. „Chtěla jsem hned po obědě odejít. Ale dcerka mě přemluvila ještě na jedno vykoupání. Tak jsme šly k tobogánu. A právě tam se to stalo,“ prozradila Tereza.
Včas na správném místě
Holčičku pod vodou našla náhodná plavkyně. Lékařka, která byla poblíž, neváhala s oživováním ani vteřinu. To zahájila úvodními vdechy a začala stlačovat hrudník. „Po chvíli se podařilo obnovit krevní oběh a děvčátko začalo dýchat,“ popsala šťastné okamžiky. To už na místo dorazili záchranáři.
Záchranáři: Tereza odvedla skvělou práci
„Malou pacientku jsme zkontrolovali, už byla při vědomí a normálně dýchala. Doktorka, která byla šťastnou náhodou na místě, odvedla skvělou práci. Patří jí velký dík,“ tvrdí lékař René Mezulianík z brněnské záchranné služby.
Slovo dalo slovo a maminka Tereza obdržela společně se svými dvěma dcerami pozvánku k návštěvě základny brněnské záchranky. „Paní doktorce se u nás líbilo. Takže kdoví… Třeba jednou usedne do naší sanitky na místo lékařky,“ shrnula s úsměvem mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Jak oživit tonoucího
Otočte postiženého na záda. Odstraňte viditelné nečistoty, bahno, řasy nebo zvratky. Nesnažte se z plic nebo žaludku „vylévat vodu“ – tím pouze ztrácíte čas potřebný k záchraně života. Zakloňte mu hlavu a zkontrolujte dýchání.
Pokud nedýchá nebo pouze lapá po dechu, ihned zahajte oživování. U tonutí je kromě stlačování hrudníku důležité provádět také umělé dýchání, protože příčinou zástavy oběhu bývá především nedostatek kyslíku. Postup začíná prvními pěti vdechy.
Pokud nejste ochotní nebo nemůžete dýchat z úst do úst, provádějte alespoň nepřerušované stlačování hrudníku frekvencí 100-120 za minutu. U dospělého člověka je k efektivnímu výsledku nutné stlačení hrudní kosti do hloubky 5–6 centimetrů, u dětí je potřeba sílu korigovat.
VIDEO: Jihomoravští záchranáři naučili resuscitovat i malé děti