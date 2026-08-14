„Tato slova se nám píší jen velmi, velmi těžce. S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil Honza Vlasák. Cyklotremp, dobrá duše a skvělý člověk. Člověk, který k naší obci neodmyslitelně patří. Jeho tělo bylo nalezeno v rybníce Pod Kaplí. Je nám to nesmírně líto. Více slov se nyní nedostává,“ stojí na facebookové stránce obce.
Pod oznámením se objevily desítky komentářů, které na Honzu Vlasáka, jak mu říkají, vzpomínají jen v tom nejlepším. „Obrovská ztráta dobrého, laskavého a inspirativního člověka, když jsem vyrůstal, byl u nás prakticky denně, pomáhal naší rodině se vším, dá se říct, že pokud jsem někdy měl nějakého druhého otce, byl to on. Moje poslední fotka Honzy, když jsme se náhodou potkali na kolech v Letovicích, a já byl udiven, že ten den najel 90 km. Honzo, děkuji za vše a Zdar tam nahoru!,“ napsal Adam.
Procestoval půl světa
„To snad není možný. Je to šest dní co jsem ho potkal na vrcholu Melechova, kde byl na cestě po Vrchařské koruně Vysočiny,“ přidal vzpomínku Martin.
Jan Vlasák byl neúnavný sportovec, holdoval hlavně cyklistice, miloval přírodu a ze svých cest po padesátce zemí světa napsal čtyři knížky. Navštívil například Mexiko, Island, Indii nebo na Srí Lanku.
„Moc smutné. Mám jeho tři knížky, každou jsem přečetl několikrát. Všechny byly pro mne inspirací k poznávání dálek, vztahu k lidem kdekoliv na světě i skromnému životu,“ vzpomněl Václav.
Zemřel pár dní po narozeninách
Jan Vlasák na svém facebookovém profilu ještě v úterý postoval fotografii vlastnoručně upečeného švestkového štrúdlu. „První letošní štrúdl (remosková verze) s čerstvýma švestkama. Je tak dobrej, že jsem se měl co krotit, abych ho nesežral celej. Přece jen něco příjemného v tom vyprahlém hicu,“ napsal a pak se šel zchladit k rybníku. Do své chaloupky se už nevrátil...
„Mohu potvrdit, že jsme v Moravských Knínicích nalezli utonulého muže staršího věku. Podle místních tam chodil plavat pravidelně, zřejmě mu došly síly. Cizí zavinění jsme vyloučili," uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová. Zemřel jen deset dní po svých 81. narozeninách.
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