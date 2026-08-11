„Oslava byla zrušená a já jsem si to škrtl v diáři. Ale den před původním termínem jsem dostal otázku, jestli mám možnost přeci jen oddávat, a to přímo v nemocnici u svaté Anny na oddělení 17 I. ortopedické kliniky,“ popsal manévry kolem obřadu starosta Brna-Sever Martin Maleček.
Organizace se iniciativně ujaly sestřičky z oddělení. Před výročím manžele přestěhovaly na společný pokoj, aby mohli být ve výjimečný den spolu. „Ten vyzdobily číslicí 60, nachystaly nealkoholické šampaňské a a postaraly se o hudební doprovod v podobě tradičního svatebního pochodu,“ prozradil mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
Potkali se na koncertě
Obnoveného slibu manželského se pak v netradičním prostředí ujal starosta. „S panem Procházkou jsem si pak popovídal hlavně o muzice. Se svojí manželkou se seznámil na koncertě v roce 1965, kde hrál na bicí v jedné z prvních beatových kapel působících v okolí Brna,“ svěřil se starosta.
„Já seděl u bicích na pódiu, Marie si přišla zatančit. Nakonec to byla láska na první pohled,“ prozradil Karel Procházka (82). Zatímco jeho vášní po celý život je hudba, manželku Marii (79) baví vaření. Manželé vychovali dvě děti, nyní už se těší i z početných vnoučat.
„Oslavencům přejeme vše nejlepší do dalších společných let a velké poděkování sestrám z oddělení 17 za to, co pro manželé Procházkovi udělaly, “ uzavřel starosta Maleček.
Výročí svateb
Výročí svateb zahrnuje téměř 30 stupínků. Jako první je bavlněná svatba, kdy v prvním roce by se měli mít manželé jako v bavlnce. Ocelová svatba je soužití trvající 11 let, kdy se tvrdí, že některé situace je potřeba řešit s ocelovým klidem. Stříbrná svatba znamená 25 let soužití a s ní spojený stříbrný „dárek.“
Zlatá svatba značí, že manželé jsou spolu půl století, diamantová pak 60 let. Nebeská svatba či svatba korunovačních klenotů, tedy soužití trvající 75 let, stojí na posledním, nejvyšším stupínku.
VIDEO: Svatební video novomanželů Řehkových.