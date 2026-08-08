Myšlenky na zavedení veřejného osvětlení se v Brně objevily v 1. polovině 18. století, padly však kvůli vysokým nákladům. Obrat přišel v listopadu 1781. „Centrum města osvětlilo 212 luceren. Po roce 1841 se začínají osvětlovat předměstí," uvedl historik Zeno Čižmář.
Výstavu připravily Technické sítě Brno (TSB) ve spolupráci s Veletrhy Brno. Spolu s muzei a sběrateli se podařilo shromáždit mnoho ukázek historických svítidel a dalších exponátů, které přiblíží, jak se osvětlení měnilo, jak ovlivňovalo život ve městě nebo kam směřuje dnes. Aktuálně v Brně funguje zhruba 42 tisíc světelných míst.
„Návštěvníkům všech generací jsme proto chtěli nabídnout možnost podívat se na veřejné osvětlení nejen jako na samozřejmou součást každodenního života, ale také jako na službu, která se společně s Brnem neustále vyvíjí a přizpůsobuje novým potřebám," uvedl předseda představenstva TSB Michal Chládek.
Kromě dobových materiálů výstavu oživí také nahrávka vzpomínek pamětníků a doprovodí ji audiovizuální a interaktivní prvky. Děti mohou veřejné osvětlení poznat v prostředí lampářské laboratoře. Výstava je přístupná zdarma každý den, v srpnu od 10 do 18, v září od 9 do 17 hodin.
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