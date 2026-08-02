Veronika si pamatuje prudkou bolest hlavy. Upadla, její stav se zhoršoval. V břeclavské nemocnice po CT vyšetření zjistili prasknutí výdutě na mozkové cévě spojené s krvácením do mozku. Nastal boj s časem.
Kvůli masivnímu otoku skončila ve FN Brno, kde jí dočasně odstranili část lebeční kosti. Lékaři odvedli skvělou práci.
Život jí lékaři zachránili, ale před ní byla dlouhá cesta návratu k normálu ve specializovaném zařízení Chronicare Brno. Díky každodenní práci týmu lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, logopedů a dalších specialistů se Veronika postupně učila znovu zvládat základní životní funkce.
„Nácvik dýchání, polykání, komunikace, příjmu potravy i soběstačnosti vedl zvolna k významnému zlepšení jejího zdravotního stavu,“ vysvětlil primař Petr Jelínek.
Dva roky poté tak trochu zázrak
„Kvalitní následná intenzivní péče hraje zásadní roli v tom, jaký bude život pacienta po těžkém onemocnění. Za každým návratem domů stojí tisíce drobných kroků, obrovská vůle pacienta a práce celého týmu odborníků. Právě možnost vracet pacienty zpět k jejich blízkým je pro nás tou největší odměnou,“ podtrhl Martin Pavlík, ředitel pro zdravotní péči Chronicare Brno
Lékaři potvrdili, že dva roky po Veroničině kolapsu je její aktuální stav tak trochu zázrakem. „Na logopedii cvičím řeč, se kterou mám problémy a docházím na kontroly. V Chronicare jsem byla moc spokojená,“ vzkázala Veronika. Kromě maminky přivítaly její návrat do života i její dospívající děti – syn (15) a dcera (18).
„Dcera je teď soběstačná, ale trpí poruchou řeči. Proto společně všechno vyřizujeme a snažíme se v rámci logopedie zlepšit mluvení,“ prozradila Veroničina maminka.
Co je ruptura aneuryzmatu
Náhlé a život ohrožující prasknutí vyduté stěny cévy, které vede k silnému vnitřnímu krvácení. Nejčastěji postihuje tepny v mozku nebo hlavní tepnu (aortu) v břiše. Jde o stav, který vyžaduje okamžitou záchrannou lékařskou péči. Hlavními příznaky je náhlá a extrémně silná bolest hlavy, zvracení, zatuhnutí šíje nebo ztráta vědomí.
VIDEO: Lékaři z FN Brno provedli unikátní operaci sluchu.