„Vidět bijící srdce je zážitek, na který se nedá zapomenout,“ říká Olga Kremitovská. Do Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno nastoupila v roce 2004. „Tehdy jsem poprvé přišla za profesorem Černým, bývalým ředitelem centra s tím, že bych chtěla pracovat na kardiochirurgii a věnovat se transplantacím. Zprvu se to zdálo jako bláznivý nápad,“ usmívá se.
Velká výzva na sále
Následovala soustavná práce a studium, roky příprav. K první transplantaci se dostala v roce 2016. Její tehdejší šéf se na operačním sále na Olgu obrátil a řekl: „Pojď, teď si to převezmeš ty!“
Pro kardiochiruržku to byla velká výzva. „Zažila jsem povznášející pocit i velkou zodpovědnost. Byl přede mnou mladý hoch, kterému dáváte nový život.“
Olga Kremitovská od té doby podstoupila nespočet podobných operací. Ukázala ale i cestu dalším ženám, které se chtějí stát v medicíně špičkovými specialisty.
„Na začátku se na mě chodili všichni dívat, nebylo to obvyklé. Žena možná potřebuje o něco větší dávku odhodlání, zdravou míru drzosti a občas i ostřejší lokty. Také je důležité se nebát a zkusit to. Jsem důkazem toho, že to jde.“
Týmová práce
„Transplantace je pro mě přirozenou součástí kardiochirurgie, ale zároveň představuje její pomyslnou třešničku na dortu. Všechno musí být dokonale zkoordinované a načasované doslova na minuty. Odběrový tým vám předá dárcovské srdce, které je zastavené speciálním roztokem a zchlazené, vy jej transplantujete a ono začne znovu pracovat. Je to malý zázrak zaštítěný perfektní týmovou souhrou,“ shrnula své profesní pocity Olga Kremitovská.
Návrat kamaráda
Co znamená transplantace srdce v životě člověka, zažila Olga Kremitovská osobně v případě svého kamaráda Luďka Vacka (68). S ochabujícím srdečním svalem jí „odcházel“ před očima.
„Transplantace ho nakopla zpět. Tři měsíce poté jsme si vyjeli na kole, dokonce později se účastnil světových her v plavání pro závodníky s transplantovanými orgány. Vlastní operace je nádherná, když víte, že dáváte nový život.“
Olga Kremitovská přiznává, že její profese je závazek na celý život, dává mu hodně, zkrátka svou prací žije. Oporou při zvládnutí náročné profese jí byla a je její rodina. Ve volnu relaxuje na kole, plave, chodí do divadla a na výstavy.
Co je CKTCH Brno
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) je zdravotnické zařízení založené v roce 1991. Poskytuje specializovanou lůžkovou a ambulantní zdravotnickou péči o děti a dospělé se zaměřením na diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění, odběr orgán, transplantace ledvin, jater a srdce a lékařskou genetiku. Patří mezi největší kardiochirurgická pracoviště v Česku a je největším transplantačním centrem na Moravě. Loni v něm kardiochirurgové provedli mj. 1062 srdečních operací a 138 transplantací (srdce, játra, ledviny).
První v JAR, pacient žil 18 dní
První úspěšnou transplantaci lidského srdce na světě provedl 3. prosince 1967 jihoafrický chirurg Christiaan Barnard v nemocnici Groote Schuur v Kapském Městě. Srdce pětadvacetileté dárkyně transplantoval Louisi Washkanskemu (53), který s novým srdcem žil dalších 18 dní. Barnard využil poznatků amerického výzkumníka Normana Shumwaye.
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