Angelmanův syndrom je genetické onemocnění. Projevuje se tím, že dítě nestojí ani nechodí, bojuje s epilepsií, absencí řeči, poruchou spánku a těžkou poruchou intelektu. Po dvou a půl letech je jasné, že Šárinka bude potřebovat celoživotní péči.
„Podle odborníků bude péče vyžadovat také různé terapie, rehabilitace, speciální pomůcky a mnoho dalších věcí, z nichž část pojišťovny nehradí,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová. Do budoucna bude Šárinka potřebovat mimo jiné upravený pokoj, speciální postel a kočár.
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Terapie pro holčičku
Pro rodiče dívenky, Zbyňka a Lucii, se svět doslova otočil vzhůru nohama. Péče o nejmladšího potomka se stane jejich závazkem na zbytek života. Nadační fond Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje pro ně a Šárinku proto vypsal sbírku. Heslo ŠÁRKA.
„Děkujeme všem, kteří našeho kolegu a kamaráda a jeho manželku v nelehké situaci podpoří,“ dodala mluvčí.
Z položek, které přicházejí v úvahu při péči o Šárinku a pojišťovny je nehradí nebo jen částečně jde například o hipoterapii, logopedii a logopedické pomůcky kvůli potížím s příjmem potravy, osteodynamiku, specifické brýle pro korekci očních vad.
Co je Angelmanův syndrom
Vzácné genetické onemocnění postihující nervový systém. Projevuje se opožděným vývojem, těžkou mentální retardací, poruchami rovnováhy, absencí řeči a častými záchvaty smíchu, kvůli kterým se mu přezdívá „syndrom šťastného dítěte“.
Onemocnění je způsobeno genetickou poruchou na chromozomu 15. Konkrétně jde o chybění nebo nefunkčnost mateřské kopie genu UBE3A, která je klíčová pro správný vývoj a fungování mozku.
VIDEO: Vysvětlení Angelmanova syndromu.