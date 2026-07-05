Angelmanův syndrom je genetické onemocnění. Projevuje se tím, že dítě nestojí ani nechodí, bojuje s epilepsií, absencí řeči, poruchou spánku a těžkou poruchou intelektu. Po dvou a půl letech je jasné, že Šárinka bude potřebovat celoživotní péči.

„Podle odborníků bude péče vyžadovat také různé terapie, rehabilitace, speciální pomůcky a mnoho dalších věcí, z nichž část pojišťovny nehradí,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová. Do budoucna bude Šárinka potřebovat mimo jiné upravený pokoj, speciální postel a kočár.  

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Terapie pro holčičku

Pro rodiče dívenky, Zbyňka a Lucii, se svět doslova otočil vzhůru nohama. Péče o nejmladšího potomka se stane jejich závazkem na zbytek života. Nadační fond Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje pro ně a Šárinku proto vypsal sbírku. Heslo ŠÁRKA.

„Děkujeme všem, kteří našeho kolegu a kamaráda a jeho manželku v nelehké situaci podpoří,“ dodala mluvčí.

Z položek, které přicházejí v úvahu při péči o Šárinku a pojišťovny je nehradí nebo jen částečně jde například o hipoterapii, logopedii a logopedické pomůcky kvůli potížím s příjmem potravy, osteodynamiku, specifické brýle pro korekci očních vad. 

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Co je Angelmanův syndrom

Vzácné genetické onemocnění postihující nervový systém. Projevuje se opožděným vývojem, těžkou mentální retardací, poruchami rovnováhy, absencí řeči a častými záchvaty smíchu, kvůli kterým se mu přezdívá „syndrom šťastného dítěte“.

Onemocnění je způsobeno genetickou poruchou na chromozomu 15. Konkrétně jde o chybění nebo nefunkčnost mateřské kopie genu UBE3A, která je klíčová pro správný vývoj a fungování mozku.

VIDEO: Vysvětlení Angelmanova syndromu.

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Vysvětlení Angelmanova syndromu
Zdroj: Youtube Angelman CZ spolek
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Šárinka trpí Angelmanovým syndromem. Pro rodiče je to péče na zbytek života. Jihomoravští záchranáři proto vypsaly pro rodinu sbírku.
Šárinka trpí Angelmanovým syndromem. Pro rodiče je to péče na zbytek života. Jihomoravští záchranáři proto vypsaly pro rodinu sbírku.
Autor: ZZS JMK