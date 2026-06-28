„Brněnský hantec je neodmyslitelnou součástí charakteru moravské metropole. Jsem rád, že můžeme ocenit právě takové projevy kultury, které nevznikají v muzeích, ale žijí mezi lidmi a díky jejich nadšení se předávají dál," uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje František Lukl (STAN).

Hantec vznikal v Brně několik staletí, ovlivnila jej hanácká nářečí češtiny, brněnská němčina i historický středoevropský argot, zejména vídeňský. Vliv měla také romština nebo jidiš.

Debrecínky a kalósci, vítejte! Brno zavedlo prohlídku hradu Špilberk v hantecu

Brno zavedlo od soboty 17. srpna prohlídky hradu Špilberk v hantecu, ujal se jich Michal Hartl a návštěvníci z něj byli nadšeni.

Hantec zpopularizovali někteří brněnští hudebníci a herci, stále má své znalce a uživatele. Nová slovíčka už přichází nejčastěji z angličtiny.

Nejznámější výrazy denní mluvy zahrnují například: šalina (tramvaj), Prýgl (Brněnská přehrada), štatl (centrum města), hokna (práce), zoncna  (slunce), škopek (pivo), kocna (hezká dívka), čurina (legrace),  love (peníze).

Bišop hází čučku na Špilas! Brněnské biskupství má web v hantecu

Brněnský biskup Pavel Konzbul nechal pro své věřící zřídit i web v hantecu.

Fenomén Blažejáků

Obchůzka blažejáků v obci Blatnička na Hodonínsku je tradiční kolední obchůzka, která se koná v období svátku svatého Blažeje a účastní se jí skupina chlapců ve věku od tří do patnácti let. Za zpěvu tradiční písně procházejí obcí ve specifických formacích a udržují zvyk, který byl po přerušení v roce 2001 úspěšně obnoven.

 

V případě Obchůzky blažejáků odborná komise současně doporučila připravit společnou nominaci s Olomouckým krajem pro zápis do Seznamu nemateriálního kulturního dědictví České republiky. U brněnského hantecu komise doporučila nejprve dopracovat podklady pro případnou budoucí národní nominaci.

Krojový ples ve Vlčnově: Velká premiéra nového krále Františka (11)

Františka přinášejí členové jeho družiny při oficiální představení při Krojovém plese.

V seznamu jsou už verbuňk a jízda králů

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje vznikl v roce 2013. Slouží k ochraně a dokumentaci významných projevů lidové kultury, které jsou stále živou součástí života místních komunit.

Mezi již zapsané statky patří například slovácký verbuňk, jízda králů na Slovácku, technologie výroby modrotisku, ochotnické divadlo v Jihomoravském kraji nebo výroba textilních a papírových květin v Olešnici.

VIDEO: Bolek Polívka hraje v nové hře i se svými syny

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Bolek Polívka uvedl novou hru, hrají v ní i jeho tři synové
Zdroj: Zdeněk Matyáš