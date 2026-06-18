Světově uznávaný spisovatel zemřel 11. července 2023 v Paříži, jeho žena Věra ho přežila o 14 měsíců. Oba si přáli být uloženi v Kunderově rodném Brně.
Obřad uložení do hrobu proběhl v úzkém kruhu, který tvořili rodinní příslušníci, přátelé i zástupci francouzského velvyslanectví a města Brna, jehož byl Kundera od roku 2009 čestným občanem.
Magistrát pro slavného rodáka nechal vytvořit umělecký náhrobek od rakouského architekta Johannese Paara. Levitující náhrobek, který zaujal poslední místo v čestném kruhu hřbitova, může odkazovat na jedno z jeho nejznámějších děl - Nesnesitelnou lehkost bytí.
Žil nenápadně
Jeho díla byla přeložena do mnoha jazyků a získala mezinárodní uznání. Kundera málokdy poskytoval rozhovory nebo veřejně vystupoval. V tomto nenápadném duchu si přál i své poslední rozloučení.
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„Pro Brno je velká čest umožnit Milanu Kunderovi splnění jeho posledního přání, a to spočinout ve svém rodném městě a symbolicky tak uzavřít svůj kruh života. Když se ke mně tato jeho žádost dostala, cítila jsem dojetí a hrdost,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.
Připojila i osobní vzpomínku: „Už na gymnáziu byl Milan Kundera mým oblíbeným autorem a jeho Nesnesitelná lehkost bytí je jedinou knihou v mé knihovně, kde jsou podtrhané pasáže. Považuji ho za největšího brněnského spisovatele světového významu.“
Obvinění z udání
Kundera žil od roku 1975 ve Francii. Spisovatel, kterého komunistický režim připravil o české občanství, musel čelit v posledních desetiletích několika kontroverzím.
V roce 2008 publikoval týdeník Respekt článek, ve kterém obvinil Kunderu z udání amerického agenta v 50. letech. Podle Kunderovy manželky Věry aféra Kunderu těžce zasáhla a podlomila mu zdraví.