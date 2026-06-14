Už jste někdy jedli kroláče? Na toto pečivo si kamarádi nechali v tuzemsku zaregistrovat ochrannou známku. „Jsou to vlastně koláče z croissantového těsta,“ vysvětlil Kadlec.
Francouzské i tuzemské
Kromě nich kamarádi pečou chléb, bagety a croissanty. Snaží se přitom kombinovat francouzské a tuzemské suroviny, tak aby pečivo odpovídalo co nejvíce zdravé výživě.
„Francouzské pečivo někdy nejde ruku v ruce se zdravým stravováním,“ vysvětlil se smíchem Kadlec.
„Jeden druh chleba proto částečně děláme z pohankové mouky, používáme celozrnnou mouku a do sladkého pečiva dáváme například chia pudink,“ doplnil kolegu Ráček.
Rozrostli se
Některé francouzské suroviny jsou ale podle nich nenahraditelné. „Jedná se například o speciální druh másla, který v tuzemsku neseženete. K tomu ještě z Belgie vozíme čokoládu s vysokým podílem kakaa,“ upřesnil Kadlec.
Bývalí golfisté začínali s pečením v garáži a první výrobky, které váleli ručně, prodávali z malého okénka v Žabovřeskách.
Když zjistili, že lidem jejich pečivo chutná, riskli otevřít první pekárnu, dnes jich mají v Brně už sedm. Jednu provozovnu s označením William & Thomas, najdou i lidé v Praze.
VIDEO: Lukáš (36) a otec Vilém (69) Petrovští z Hněvošic na Opavsku si otevřeli hodinářskou dílnu.
Lukáš (36) a otec Vilém (69) Petrovští z Hněvošic na Opavsku si otevřeli hodinářskou dílnu. Karel Janeček