Už jste někdy jedli kroláče? Na toto pečivo si kamarádi nechali v tuzemsku zaregistrovat ochrannou známku. „Jsou to vlastně koláče z croissantového těsta,“ vysvětlil Kadlec.

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Francouzské i tuzemské

Kromě nich kamarádi pečou chléb, bagety a croissanty. Snaží se přitom kombinovat francouzské a tuzemské suroviny, tak aby pečivo odpovídalo co nejvíce zdravé výživě.

„Francouzské pečivo někdy nejde ruku v ruce se zdravým stravováním,“ vysvětlil se smíchem Kadlec.

„Jeden druh chleba proto částečně děláme z pohankové mouky, používáme celozrnnou mouku a do sladkého pečiva dáváme například chia pudink,“ doplnil kolegu Ráček.

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Chléb

Rozrostli se

Některé francouzské suroviny jsou ale podle nich nenahraditelné. „Jedná se například o speciální druh másla, který v tuzemsku neseženete. K tomu ještě z Belgie vozíme čokoládu s vysokým podílem kakaa,“ upřesnil Kadlec.

Bývalí golfisté začínali s pečením v garáži a první výrobky, které váleli ručně, prodávali z malého okénka v Žabovřeskách.

Když zjistili, že lidem jejich pečivo chutná, riskli otevřít první pekárnu, dnes jich mají v Brně už sedm. Jednu provozovnu s označením William & Thomas, najdou i lidé v Praze.

VIDEO: Lukáš (36) a otec Vilém (69) Petrovští z Hněvošic na Opavsku si otevřeli hodinářskou dílnu.

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Lukáš (36) a otec Vilém (69) Petrovští z Hněvošic na Opavsku si otevřeli hodinářskou dílnu. Karel Janeček

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Tomáš Kadlec a Vilém Ráček "přesedlali" z golfu k pekařině. V Brně nabízejí tradiční francouzské dobroty.
Tomáš Kadlec a Vilém Ráček "přesedlali" z golfu k pekařině. V Brně nabízejí tradiční francouzské dobroty.
Autor: Monika Hlaváčová/ČTK