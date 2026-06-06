Obrazce vytvořené zřejmě v duchu hesla, že lásku je třeba posilovat, vzbudily nebývalý ohlas a mnohým i úsměv na tváři. „Objímám pana traktoristu. Muselo to dát práci, ale taky radost pro něj i pro nás. Umění v přírodě je boží,“ reagovala nadšeně Jitka Jeslínková stejně jako stovky dalších, když se snímky objevily na internetu.
Srdce vysekaná na polích máku v Šardicích. (červen 2026) Sandra Fritschová
Jejich autorem je fotograf Petr Fojtík, který zamilované pole vyfotil. „Nevím, kdo ta srdce vytvořil, neznám ani důvod, možná je majitel zamilovaný, možná tím někomu vyznal lásku. Ještě ve středu tam byly tři lány vlčích máků, a když jsem tam jel podruhé, byla tam srdce a dva malé půlměsíce. Ta krajina je malebná a pořád mě něčím překvapuje, proto tam rád fotím,“ řekl fotograf.
Romantickým zemědělcem je Marek Gregorovič, který na 200 hektrech hospodaří se synem a otcem. Na pole vyseli vojtěšku. „Seli jsme ji na podzim, ale vlivem nepříznivých podmínek nevzešla tak, jak by měla. Že z toho budou dvě tři pole máků, jsem věděl už brzy z jara, když začaly všude vyrůstat,“ řekl serveru novinky.cz Gregorovič.
Důvod, proč jsou na poli srdce, je sktuečně nevšední. „Více než„Jsem sportovní pilot, mám rád, když je seshora na zemi něco hezkého k vidění, napadlo mě zkusit udělat srdíčka a darovat je mojí ženě k letošnímu 30. výročí svatby,“ dodal zemědělec.