Zdeněk Machař neskrýval, že to pro něj byl šok. Po požáru totiž využíval mimořádný účet sbírkový účet, kde se sešlo 2,2 milionu.
„Paní v bance se mě najednou ptá: »A víte vy vůbec, kolik tam máte peněz?« Když mi to řekla, nebyl jsem schopen to pochopit. Musela mi to napsat na papírek. Doteď to nechápu. Tyto miliony dorazily od požáru, který se stal ve čtvrtek 7. května,“ popsal Machař novinkám.cz, šok, který zažil v bance.
Dobrovolně vrátí dotaci
O víkendu Zdeněk Machař Blesk.cz popsal, co centrum po vyklizení spáleniště čeká. Podařilo se obnovit vodovod, firmy nabízejí stavbu montovaného domku. „Solidarita lidí je neskutečná,“ neskrýval dojetý Machař.
V první řadě dobrovolně vrátí půlmilionovou dotaci do sítě záchranných stanic, aby ji dostala nějaká jiná stanice v Česku.
Z darů chce obnovit centrum v Brně-Slatině a také plánuje vytvořit detašované pracoviště záchranné stanice u Moravského krasu, kde se budou již uzdravená zvířátka pouštět do přírody.
Dokážeme si pomoci
„Všem patří obrovský dík. Je vidět, že sociální sítě nejsou jen zlo, a když je problém, dokážeme si navzájem pomoci. Sledujte naše videa a my vám podrobně ukážeme, jak s penízky naložíme,“ vzkázal Machař, který stanici provozuje už od roku 1991.
Ročně ošetří přes 1400 zraněných savců, ptáků a plazů z volné přírody, z nichž většinu se podaří vrátit do přírody. Má širokou fanouškovskou základnu, jeho videa o zvířatech mají desetitisícová shlédnutí.