„Se smutkem v srdci Vám musíme oznámit, že v tomto týdnu zemřel Lukáš Hurtík, který byl naprosto esenciální hybnou silou celého projektu Slováckého varhanního festivalu. Do posledního dne usilovně pracoval na přípravě letošního ročníku. V průběhu příštího týdne jsme měli zveřejnit oficiální informace o termínech koncertů, programech, měli jsme spouštět nový web a plánovat reklamu,“ napsali jeho kolegové na webu.

Varhaník Lukáš Hurtík (45) onemocněl leukémií, už se loučil se životem: Zachránily ho myši z Brna!

Bez Lukáše to nejde

Ti vzápětí pokračovali v neradostném duchu, když oznámili možný konec festivalu: „Místo toho musíme bohužel informovat o zrušení plánů na tento rok a zřejmě i celého projektu. Nejsme schopni si momentálně představit, že bychom bez Lukáše pokračovali dále,“ napsali.

To se jim lidé snaží na sociálních sítích rozmluvit: „Já myslím, že už kvůli Lukášovi byste měli pokračovat.“ „Právě skrz památku na Lukáše festival rozhodně dokončete“ „Nezahoďte, prosím, jeho práci... Určitě vám z nebíčka Lukáš pomůže,“ zaznívají hlasy na facebooku.

Citelná ztráta

Mnozí přiznávají, že je zpráva citelně ranila: „Nedokážu se rozepsat. Zpráva o odchodu Lukáše Hurtíka, skvělého varhaníka, pedagoga a inspirativního člověka, mě zastihla naprosto nečekaně a úplně mě rozložila. O to víc bolí, že před pár lety byla velká radost z toho, že po transplantaci Lukáš znovu stojí na nohách,“ přiznal další z kondolujících.

Lukáš Hurtík vystudoval hru na varhany na Janáčkově akademii múzických i německé prestižní univerzitě ve Stuttgartu. Spolupracoval s mnoha orchestry i jednotlivci, působil jako pedagog. Byl členem poroty varhanní soutěže a organizoval mezinárodní studentský hudební festival. 

V minulosti prodělal rakovinu a nutně potřeboval dárce kostní dřeně. Toho se ale dlouho nedařilo najít. „Začínal jsem se už smiřovat, že boj o život je prohraný,“ uvedl před třemi lety pro Blesk.cz. Lékařům se ho nakonec doslova v poslední chvíli podařilo najít v Anglii.

Pomáhal nemocnici

Jako vděk začal Hurtík organizovat ve prospěch FN Brno charitativní koncerty, aby si mohla nemocnice pořídit přístroj za půl milionu korun na izolaci nukleových kyselin. Ty nesou v  buňkách genetickou informaci, což by výrazně pomohlo lékařům k určení přesné léčby a lepší pomoci k uzdravení.

Hurtík podle vyjádření spolupořadatelů festivalu zemřel ve čtvrtek 16. dubna. Jestli jeho úmrtí souviselo s dřívějšími zdravotními problémy, není jasné.

VIDEO: Přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno Jiří Mayer o využití myší při léčbě Lukáše Hurtíka v roce 2022.

Přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno Jiří Mayer o využití myší při léčbě Lukáše Hurtíka v roce 2022.

 