Ve Vacenovicích na Hodonínsku, kde vyrůstala Dana Zátopková, dosáhl nezdolný Květoslav Hána na historickou metu: Vyběhl na trasu 50. ročníku krosového závodu, kde ani jednou nescházel! „Už mi to moc nejde, ale nemohl jsem to vynechat,“ řekl s úsměvem.
Problém se zrakem
Trápí ho problém se zrakem. „Na levém oku mi operovali zelený zákal a díky tomu vidím. Na pravé ale prakticky vůbec. Musím si tak dávat pozor na každý krok,“ přiznal Hána.
Pořadatelé se mu jubilejní 50. start snažili usnadnit tím, že kořeny stromů, které zasahovaly do cesty, označili oranžovou barvou. To kvitovali i další běžci, kteří před závodem Hánovi hlasitě aplaudovali.
Trénoval se Zátopkem
Květoslav Hána se běhu věnuje od svých 14 let. V 50. letech 20. století běhal v Gottwaldově, kde se seznámil s Emilem Zátopkem. „Někdy jsme spolu trénovali i závodili společně. Od té doby vím, že se člověk musí pořád hýbat, aby nebyl nemocný. Když nemůžu běhat, aspoň chodím,“ dodal.
Je mistrem světa v kategorii veteránů v běhu na 8 km cross z Portorika. Vicemistrem světa a čtyřnásobným bronzovým medailistou z mistrovství světa veteránů v Austrálii.
Nejlepší výkony Květoslava Hány:
* 3000 m – 9:27 min
* 5000 m – 16:13 min
* 10 km – 31:55 min
* půlmaratón – 1:12:53 h
* maratón – 2:47:31
VIDEO: Emil Zátopek – vítězství, které už nikdo nepřekoná (září 2022).
